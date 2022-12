Argentinien als Vorbild: Freyburger gewinnen nach Auftaktniederlage Turnier

Merseburg - Diese Parallelen sind schon verblüffend: schwacher Turnierstart mit einer Niederlage, dann gesteigert und bis ins Finale vorgearbeitet, dort geführt und wie der sichere Sieger ausgesehen, spät noch den Ausgleich kassiert, im Strafstoßschießen aber - auch dank eines starken Torhüters - alles klargemacht. Die von Ronny Sieber trainierten Landesklasse-Kicker des FC RSK Freyburg haben es am Freitagabend beim Hallenwettbewerb des SV Merseburg 99 wie Argentinien bei der WM in Katar gemacht und sich am Ende verdientermaßen die Trophäe gesichert.