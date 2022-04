Architektur, Natur und Porträts

Klosterhäseler - Zum Tag des offenen Denkmals schauten sich zahlreich interessierte Besucher im Schloss die Ausstellung des Malkreises Klosterhäseler an. Der von Silvia Krawetzke geleitete und im Jahr 2009 gegründete Malkreis stellt in der aktuellen Schau das Thema „Die Portraitmalerei“ in den Mittelpunkt. In den Räumen präsentieren acht Frauen und Männer des Malkreises, die aus Klosterhäseler, Bad Kösen, Burgscheidungen, Nebra und Nißmitz kommen, ihre neuesten Kunstwerke. „Wir freuen uns stets über das Interesse und kommen bei dieser Gelegenheit auch gern ins Gespräch mit den Besucherinnen und Besuchern“, meint Silvia Krawetzke und zeigt insbesondere auf die Wand mit den jüngst entstandenen Porträts. Der freischaffende Künstler Matthias Schöneburg aus Bad Bibra, der seit 2013 den Mitgliedern des Malkreises künstlerische Anleitung gibt, stellte zwei seiner Porträtwerke als Vorlage bereit.