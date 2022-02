Arche Nebra: Mit Vollgas in die Bau-Pause

Kleinwangen - In der „Arche Nebra“ stehen die Zeichen auf Neustart. Zuvor wird es allerdings noch eine ereignisreiche Saison geben, ehe das Haus für umfangreiche Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen innen wie außen ab Oktober bis Juni kommenden Jahres geschlossen wird. „Wir machen eine Art Abschiedstour und werden bis zum letzten Tag am Start sein“, sagt Manuela Werner, Sprecherin des Besucherzentrums zur Himmelsscheibe in Kleinwangen, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Unseren Veranstaltungskalender haben wir erstmals in ein Heft gedruckt, weil nicht alles in einen Flyer passte.“

Wieder Himmelswegelauf

Im Programm stehen altbewährte Formate wie die Sonnenwendfeier, Familiensonntage und Ferienaktionen, Themenabende und Workshops für Jung und Alt. Im Zentrum dabei: die aktuelle Sonderschau „Sternensucher. Von der Himmelsscheibe bis zur Rosetta-Mission“, die seit 2020 gezeigt wird - unterbrochen von mehreren Schließungen infolge der coronabedingten Lockdowns.

Eingebettet ist die „Arche Nebra“ darüber hinaus diesmal in den Welterbe-Wandertag am 24. April. Außerdem wird es am 18. Juni wieder den Himmelswegelauf geben, der aufgrund der Pandemie ebenfalls pausieren musste. Im Sonnenobservatorium in Goseck, das im Verantwortungsbereich des Besucherzentrums liegt, ist für Anfang September eine Veranstaltung geplant, die erstmals elektronische Musik in die Kreisgrabenanlage holt. In die Saison starten beide Einrichtungen am 19. März. „Da trifft es sich gut, dass dann die meisten Corona-Beschränkungen wegfallen“, so Manuela Werner. An jenem dritten Märzwochenende ist zudem ein Handwerkermarkt im Schlosshof in Goseck geplant, wo das Infozentrum zum Sonnenobservatorium dann wieder besichtigt werden kann.

Die Dauerausstellung zur Geschichte der Himmelsscheibe bleibt bestehen. Sie soll um eine Masterkopie, die speziell in Szene gesetzt wird, erweitert werden. Torsten Biel

Letzter Öffnungstag der „Arche Nebra“ ist der 30. September. Anfang Oktober starten die umfangreichen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen. In das Komplettvorhaben fließen rund 3,23 Millionen Euro, wobei 95 Prozent der Summe von Fördermitteln gedeckt sind. Den Rest gibt der Burgenlandkreis, der im Mai 2019 den Förderantrag auf Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) gestellt hatte. Den Zuwendungsbescheid reichte die Investitionsbank im September vergangenen Jahres aus.

Im Besucherzentrum steht das Planetarium im Zentrum der Modernisierung. „Das ist seit 2007 in Betrieb. In der Zwischenzeit hat sich technisch sehr viel getan“, erklärt die „Arche“-Sprecherin und verweist auf die Projektoren, auf die Schärfe der Bilder, auf Zusatzfunktionen und die Möglichkeit der mobilen Steuerung sowie mit Blick auf die Nachhaltigkeit auf bessere Leuchtmittel. Geplant sei es, unter anderem auch Sternenshows zu zeigen.

Die Dauerausstellung bleibt bestehen. Allein eine Masterkopie der Himmelsscheibe von Nebra soll in die Schau noch integriert werden. Das rund 3.600 Jahre alte Original wird derzeit im Britischen Museum in London in der Ausstellung „The World of Stonehenge“ präsentiert (wir berichteten). Unweit des Fundorts macht man sich Hoffnungen. „Wir werden schon profitieren, dass sie dort gezeigt werden. Der Effekt wird sich im Nachgang erst zeigen“, so Manuela Werner. Vor allem in den sozialen Netzwerken will man im Zusammenhang mit der Londoner Schau auf sich aufmerksam machen. Mit dem Relaunch der „Arche“-Internetseite sind die Texte auch in Englisch und auf Französisch verfügbar.

Lern- und Erlebnisort geplant

Die größten und auf den ersten Blick sichtbarsten Veränderungen wird es im Außenbereich geben. „Wir wollen die Ankunftssituation verändern. Am Parkplatz wird ein Service-Gebäude errichtet“, blickt Manuela Werner voraus. Geplant sind abschließbare Fahrradboxen teils mit Ladestationen für E-Bikes sowie Gepäckboxen. Wandeln wird sich auch die Außenfläche vor dem Besucherzentrum, auf der ein Lern- und Erlebnisort geschaffen werden soll, den Familien nutzen können, der aber auch Raum für Veranstaltungen bieten wird. Im Umfeld der „Arche Nebra“ sowie auf dem Mittelberg sind darüber hinaus Erlebnis-Stationen geplant. In die Neuerungen fließen eigene Ideen des „Arche“-Teams und Besucherwünsche.

2007 eröffnet, stehen ab Oktober umfangreiche Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Besucherzentrum und in dessen Umfeld an. (Foto: Torsten Biel)

Für die Planungen zeichnen das Schweizer Architektur-Büro Holzer Kobler, das auch das Besucherzentrum entworfen hat, sowie hiesige Firmen verantwortlich, so Boy & Partner Naumburg, die M&M AG Naumburg sowie „clausen landschaftsarchitekten - gruen fuer stadt + leben“ aus Leipzig. In Kürze erfolgen die Ausschreibungen.