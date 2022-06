Arche für Wildkräuter: Feld nahe Karsdorf wird zum Schutzacker erklärt

Karsdorf - Alles beginnt in diesem Fall mit einem überraschenden Fund zweier Pflanzenexperten. Der Hallenser Heino John und der Naumburger Albert Keding streiften vor gut fünf Jahren durch die Karsdorfer Gegend, als sie in einer Böschung nahe einem Feld eine seltene, in manchen Gefilden fast ausgestorbene Art entdeckten: den Venuskamm. „Später war ich noch einmal an dieser Stelle und fand die Pflanze dann inmitten des Feldes. Ich konnte es mir nicht erklären, warum sie nun dort gewachsen ist“, erzählte der 79-jährige Heino John, der früher als Chemiker in Leuna gearbeitet hat und sich seit vielen Jahren intensiv mit der heimischen Pflanzenwelt beschäftigt.

