Arbeiten an Oberleitungen in Bad Kösen: Züge fahren teils verändert

Im Januar und Februar kommt es wegen Arbeiten an Oberleitungen in Bad Kösen zu Änderungen im Regionalbahn-Verkehr.

Naumburg/Bad Kösen - Wegen Arbeiten an den Oberleitungen in Bad Kösen durch die DB Netz AG kommt es im Januar und Februar in mehreren Zeiträumen zu Änderungen im Zugverkehr zwischen Naumburg und Erfurt. In diesen Zeiträumen fahren die Züge der Regionalexpresslinien RE 16 Halle-Erfurt sowie RE 17 Naumburg-Erfurt jeweils zwischen 8 und 16 Uhr nicht zwischen Naumburg und Großheringen.

„Reisende werden gebeten, auf die ebenfalls auf dieser Strecke verkehrenden Züge der Regionalbahnlinie RB 20 Leipzig-Eisenach auszuweichen“, heißt es in einer vom Verkehrsunternehmen Abellio veröffentlichten Mitteilung. Dies gilt für folgende Zeiten: Montag, 10. Januar, bis Freitag, 14. Januar; Montag, 17. Januar, bis Freitag, 21. Januar; Donnerstag, 3. Februar, bis Sonnabend, 5. Februar; Montag, 7. Februar, bis Sonnabend, 12. Februar, sowie Montag, 14. Februar, bis Donnerstag, 17. Februar. (ag)

Weitere Informationen auf www.abellio.de/verkehr-aktuell-md oder unter 0800/2 23 55 46.