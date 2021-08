Arbeit am Feinschliff

Plotha/Hohenmölsen - „Handball total“ lautete am Wochenende das Motto beim HC Burgenland. Einerseits setzte der Club in der Sporthalle in Plotha seine traditionelle Sommerturnier-Serie mit zwei weiteren Wettbewerben fort, und andererseits war das Flaggschiff des HCB - das Drittliga-Männerteam - gleich doppelt im Testspieleinsatz.

Mit zwei Niederlagen beendete am Sonnabend die zweite Männermannschaft der Burgenländer ihr Pokalturnier in heimischer Halle. Nachdem drei Vertretungen ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt hatten, war das Starterfeld plötzlich ziemlich übersichtlich. „Doch das spielte uns sogar etwas in die Karten, denn so konnten wir unsere Mannschaft in Stresssituationen ohne größere Pause testen“, erklärt Kevin Lang, der die HCB-Zweite zusammen mit Spielertrainer Marcus Deibicht und Sebastian Enke betreut.

Marius Göbner, Torwart des HC Burgenland II beim Turnier in Plotha, in Erwartung eines Siebenmeterwurfes. (Foto: Andreas Löffler)

Im Gegensatz zu den Konkurrenten aus Jena und Landsberg war der aufgebotene Kader der Gastgeber nicht ganz so breit besetzt. „Wir konnten aber auf zwei junge Kräfte aus der ersten Mannschaft, Torwart Marius Göbner und Linkshänder Erik Stepan, bauen. Zudem erhielten die Nachwuchsakteure Martin Voigt und Paul Jonas Kuntze Einsatzchancen“, so Lang. Und die HCB-Vertretung machte es in beiden Turnierspielen gar nicht so schlecht. Dem höherklassigen HBV Jena (Mitteldeutsche Oberliga) unterlagen die Burgenländer mit 20:25. Und dem Rivalen in der Sachsen-Anhalt-Liga, Landsberger HV, mussten sie sich mit 27:29 beugen. Die Jenaer, die auch Landsberg deutlich besiegten (23:13), stellten mit Diego Alves und Rafal Grzybowski den besten Spieler beziehungsweise den besten Torwart des Turniers.

Bis auf Torwart Matthias Manz und Tristan Enke, die ihre aktive Laufbahn verletzungsbedingt beendet haben, ist der Kader der HCB-Reserve nach der abgebrochenen Saison 2020/21, die sie als Aufsteiger angegangen war, zusammengeblieben. „Unser vorrangiges Ziel bleibt weiterhin, dem Nachwuchs aus den eigenen Reihen sowohl Trainingsmöglichkeiten als auch Wettkampfeinsätze in den höherklassigen Teams anzubieten“, sagt Kevin Lang. Die neue Saison in der Sachsen-Anhalt-Liga beginnt für die Burgenländer am Sonntag, 19. September, in Plotha (Anwurf wird um 16 Uhr sein) mit einem Heimspiel gegen den USV Halle II.

Paul Zänker (l.) bereitet sich mit den Burgenländern auf die neue Saison in der Sachsen-Anhalt-Liga vor. (Foto: Andreas Löffler)

Die zweite Frauenmannschaft des HCB gewann am Sonntag den zweiten Wettbewerb des Wochenendes in Plotha vor dem punktgleichen SV Großgrimma (je sechs). Den direkten Vergleich hatten die Gastgeberinnen, die mit Lena John die beste Spielerin des Turniers stellten, mit 13:7 für sich entschieden. Die weiteren Plätze belegten Blau-Weiß Dahlewitz (vier Zähler) sowie der SVH Oschatz und die TSG Wittenburg (je zwei). Zur besten Torfrau wurde Marie Kühne (Großgrimma) gewählt.

Sehr erfolgreich waren am Wochenende auch die Drittliga-Männer des Clubs. Bereits am Freitagabend hatten sie sich beim Liga-Konkurrenten SV Anhalt Bernburg mit 32:31 (17:13) durchgesetzt. Beste Werfer der Gäste in dieser Partie waren Sascha Meiner mit neun und Philipp Große mit acht Toren (wir berichteten).

Am Sonntag nun bezwangen die Schützlinge von Trainer Steffen Baumgart den USV Halle, der eine Etage tiefer, in der Mitteldeutschen Oberliga, um Punkte kämpft, deutlich mit 33:21 (17:11). Diese Begegnung wurde in der Glück-Auf-Sporthalle in Hohenmölsen ausgetragen, wo die Burgenländer in der bevorstehenden Saison den Großteil ihrer Drittliga-Heimspiele austragen werden, weil das Naumburger „Euroville“ nur zu den wenigsten Terminen zur Verfügung stand.

Gegen die Hallenser, die von der langjährigen HCB-Trainerin Ines Seidler trainiert werden, ragte bei den Gastgebern Marcel Popa mit neun Toren heraus. Der erst 17-jährige Laurenz Kröber kam wie Tom Hanner auf vier Treffer. Außerdem waren Mirco Fritzsche, Sascha Meiner, Philipp Große (je 3), Florian Pfeiffer, Janko Pesic (je 2) sowie David Heinig und Kevin Szep-Kis (je 1) für den Gewinner dieses Testspiels erfolgreich. Im USV-Team standen mit Keeper Franz Flemming und Rechtsaußen Tobias Kaßler zwei ehemalige HCB-Akteure.

Philipp Große, der nicht nur als Aktiver weiterhin auf der Rechtsaußenposition gesetzt ist, sondern Steffen Baumgart jetzt auch als Co-Trainer unterstützt, war mit den beiden Auftritten der Burgenländer zufrieden. „Man sieht, dass die Abläufe sowohl in der Abwehr als auch im Angriff nach der langen Pause immer besser funktionieren. Von Vorteil ist dabei natürlich auch, dass der Kader immer vollständiger wird“, so Große.