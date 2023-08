„Kubi“-Chef „mit sofortiger Wirkung“ abbestellt. Offiziell wegen schlechter „Bulabana“-Besucherzahlen. Doch was haben plötzlich aufgetauchte Millionen-Fehlbeträge aus seiner Zeit bei den Technischen Werken damit zu tun?

Naumburg - Als der TWN-Skandal im Dezember 2021 in Naumburg publik wurde, war Detlef Apel einer der beiden Geschäftsführer. Die finanziellen Auswirkungen der damaligen Misswirtschaft rund um zu wenige und in der Folge dann viel zu teuer eingekaufte Strom- und Gas-Kontingente waren unter anderem: städtische Kreditaufnahmen in Höhe von acht Millionen Euro, um die Stadtwerke-Tochter nicht untergehen zu lassen, und außerdem die Tatsache, dass die TWN keine Gewinne mehr ans Bulabana abführen konnte, das dadurch ebenfalls beinahe unterging (und weiterhin immer wieder einen Wurf mit dem Rettungsring brauchen wird, wir berichteten).