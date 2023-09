Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wethau - Die Aufregung um die „Monsterbrücken“ (wir berichteten), die Teil der geplanten Ortsumgehung Wethau sind, kann Peter Wagner als Anwohner der vielbefahrenen Hauptstraße in Wethau nicht nachvollziehen. „Wir brauchen dringend eine Umgehung, egal welche Variante. Wir können die Fenster nicht aufmachen, denn hier sind wir jenseits der 80 Dezibel“, betont er und spreche wenigstens einem Nachbarn und den Bewohnern des Mühlenviertels, denen der Verkehrslärm bis in die Höfe schalle, aus der Seele. Überlegungen, von denen er gehört hat, den Kirchberg ein Stück abzugraben, um die Straße zu versenken und Lärmschutzwände aufzustellen, kann er nichts abgewinnen. „Von meinem Haus bis zur Straße sind es keine fünf Meter, was will ich da mit einer Lärmschutzwand? Da kann ich meine Fenster zumauern“, so Wagner.