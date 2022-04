Anti-Funkloch-Gesellschaft wächst: MIG mietet Räume in Naumburg an

Naumburg - Sie soll erreichen, dass auch in bisher unterversorgten Gebieten Deutschlands demnächst Mobilfunkmasten stehen und damit die Erreichbarkeit für Bürger und Unternehmen gesichert ist. Eigentlich ein Unterfangen, dem Zustimmung entgegenflattern sollte, doch seit ihrer Gründung sowie Ansiedlung in Naumburg bläst der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) Gegenwind ins Gesicht. Zu teuer, zu bürokratisch, zu langsam: So lautete bundesweit die Kritik. In Naumburg stellte im vergangenen Jahr Stadtrat Daniel Sturm sogar die Frage in den Raum, ob es sich vielleicht bloß um eine „Phantom-Gesellschaft“ handele.