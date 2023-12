Im Freyburger Ortsteil Dobichau machen sich Eltern für einen neuen Spielplatz stark. Ein geeignetes Gelände gibt es schon. Jetzt hofft man auf Spenden für die neuen Geräte. Was geplant ist.

Anpacken für Nachwuchs - In Dobichau soll neuer Spielplatz entstehen - Spenden erhofft

Ein Bestandteil des neuen Spielplatzes gibt es schon: Die einstige Grillhütte in Pödelitz wurde dort abgebaut und in Dobichau wieder aufgebaut.

Dobichau. - Noch ist das Gelände an der einstigen Kita in Dobichau eine Wiese – in den vergangenen Tagen mit einer dicken Schneedecke überzogen. Wenn alles gut geht, sollen Ende kommenden Jahres hier wieder Kinder herumtollen. „Im Dorf gibt es durch den Zuzug von Familien wieder mehr Nachwuchs“, erzählt Nicole Niechciol.