Angekommen, um zu bleiben: Wie ein Iraner in Naumburg lebt und sich engagiert

Der 33-jährige Alireza Pourmashkoor wird zum Tag der Deutschen Einheit geehrt. Er kam vor fünf Jahren nach Deutschland und engagiert sich in Kirchengemeinde.

Alireza Pourmashkoor kam vor fünf Jahren aus dem Iran nach Deutschland. Der 33-jährige studierte Chemiker lebt in Naumburg und absolviert derzeit eine Ausbildung zum Pfleger beim DRK.

Naumburg - Es ist einer dieser goldenen Oktobertage. Alireza Pourmashkoor sitzt vor dem Café Lang am Naumburger Holzmarkt, als eine Frau an seinen Tisch kommt und ihm gratuliert. Der 33-Jährige bedankt sich, lächelt, wie so oft, wenn man sich mit ihm unterhält.