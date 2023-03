Augenoptikmeisterin Conny Beyer verlegt auch ihr Geschäft, das sie bis Januar in der Naumburger Innenstadt geführt hat, in ihren Heimatort Dorndorf.

Conny Beyer ist „Die Brillenmacherin“, hier in ihrem neuen Geschäftsraum in ihrem Heimatort Dorndorf.

Dorndorf - Es kommt zusammen, was zusammengehört. Conny Beyer ist nach Jahren in der Ferne wieder zurückgekehrt - in ihren Heimatort Dorndorf, in dem sie als Kind einst aufgewachsen war. Unter dem Dach des Hauses in der Dorfstraße 9 lebt die 43-Jährige indes nicht nur mit ihrem Sohn Bobby sowie einer kleinen Meute aus Hunden und Katzen. Ihr Geschäft „Die Brillenmacherin“ hat sie nun auch „nach Hause geholt“, nachdem sie es seit Dezember 2019 drei Jahre in der Naumburger Salzstraße geführt hatte.