Anfang April „scharfer“ Start im Burgenlandkreis

Auch der Baumersrodaer SV - hier Florian Jäger (2.v.r.) im Testspiel gegen Zscherben in Aktion - hat jetzt Klarheit. Anfang April geht es für den Spitzenreiter der hiesigen Kreisliga-Staffel in der Meisterschaft weiter.

Naumburg - Noch treffen sich auch die Mitglieder des Spielausschusses des Kreisfachverbandes (KFV) Fußball Burgenland nur im virtuellen Raum. Noch, denn die Rückkehr zu einer gewissen Normalität scheint unmittelbar bevorzustehen. Zum 5. März soll das derzeit noch geltende 2G-Zugangsmodell im organisierten Sport durch die 3G-Variante ersetzt werden. Und ab dem 20. März wollen Bund und Länder alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen entfallen lassen. Allerdings nur dann, wenn es die Corona-Situation in den Krankenhäusern - also zum Beispiel vergleichsweise geringe Belegung der Intensivstationen mit Covid-Patienten - auch ermöglicht.

Im Hinblick auf eventuelle Lockerungen hat nun der hiesige Fußball-Kreisfachverband Nägel mit Köpfen gemacht und einen neuen Rahmenterminplan für den Re-Start des Spielbetriebs in Meisterschaft und Pokal erstellt. Gefasst wurden diese Beschlüsse am Mittwochabend auf einer Videokonferenz des Spielausschusses. Tageblatt/MZ hat zusammen mit KFV-Vizepräsident Tobias Czäczine die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst. Czäczine gibt allerdings vorab zu bedenken: „Sollte die Verordnungslage diese Lockerungen entgegen den Ankündigungen der Politik nicht hergeben, bleibt der Beschluss des Spielausschusses vom 1. Februar bestehen, dass ein Spielbetrieb erst wieder aufgenommen wird, sobald einheitliche Zugangsvoraussetzungen bestehen, die es allen am Spiel beteiligten Personen ermöglicht, die Sportanlagen vollumfänglich zu nutzen“.

1. Zunächst Nachholpartien

Am Sonntag, 20. März, sollen die ersten Nachholpartien (jene Spiele, die im Herbst 2021 abgesagt wurden) nachgeholt werden. „Wir haben diese wenigen Begegnungen bewusst für diesen Sonntag geplant, da davon auszugehen ist, dass an jenem Tag Zugangskontrollen hinsichtlich des G-Status und damit verbundene Aufwände für die Vereine entfallen“, erklärt Tobias Czäczine, der Vorsitzender des KFV-Spielausschusses ist. Die betreffenden Teams könnten jedoch - sollten sie die dann bestehenden Auflagen erfüllen können - in Absprache mit dem jeweiligen Gegner natürlich auch früher spielen. Für das Wochenende 25. bis 27. März sind die ausgefallenen Spiele der ersten Hauptrunde des Burgenlandpokals sowie des Achtelfinals im Reservepokal angesetzt worden (siehe Kasten „Überblick: Nachholtermine...“). „Mit Rücksicht auf die bereits angesetzten Punktspiele der Landesklasse-Teams am 26. März werden die nachzuholenden Partien des Burgenlandpokal-Achtelfinales am Ostersamstag angesetzt“, so Czäczine.

2. Rund vier Wochen Vorlaufzeit

Nach den absolvierten Nachholspielen in Meisterschaft und Pokal soll der „scharfe“ Punktspielstart am Wochenende 1. bis 3. April erfolgen. „Somit hat der Großteil der Vereine, die keine oder nur eine Partie nachholen müssen, einen Vorlauf von mehr als vier Wochen für den weiteren Trainingsbetrieb und für Testspiele“, sagt Tobias Czäczine. Mit Rücksicht auf die Vorspiele der Teams auf Landesebene seien die Spieltage 12 und 13 zeitlich versetzt angesetzt worden. Nach mehreren Liga-Wochenenden folgt dann vom 20. bis 22. Mai das Viertelfinale des Burgenland- und des Reservepokals, bevor am Pfingstwochenende die Halbfinalpartien geplant sind.

3. Pokalendspiele später, Bewerbungen möglich

„Durch die Verschiebung des Rahmenterminplans wurden die Finalspiele beider Pokalwettbewerbe auf Samstag, 25. Juni, neu terminiert. Beide Partien finden an einem Ort nacheinander statt“, berichtet der für den Spielbetrieb zuständige KFV-Vizepräsident. Aufgrund der Verschiebung des Pokalfinales haben alle Vereine die Möglichkeit, bis zum 15. April ihre Bewerbung zur Austragung der beiden Pokalfinalpartien beim Kreisfachverband abzugeben. „Vereine, die ihre Bewerbung bereits eingereicht haben, werden aufgefordert mitzuteilen, ob die Unterlagen für den neuen Termin ihre Gültigkeit behalten“, ergänzt Tobias Czäczine.

4. Mögliche Relegation

Werden für den Aufstieg in die Kreisliga oder die Kreisoberliga Relegationsspiele nötig sein, wird für diese vom KFV das Wochenende 17. bis 19. Juni vorgemerkt. „Die Termine werden gemäß Ausschreibung des KFV in Abhängigkeit der Anzahl der Absteiger aus den Landesklassen benötigt. Vereine, die dies betreffen könnte, werden nach dem 17. Spieltag informiert“, teilt Czäczine mit.

5. Digitaler Staffeltag am 11. März

Wie der KFV weiter informiert, führt er am Freitag, 11. März, einen zweigeteilten digitalen Staffeltag durch: ab 17.30 Uhr für die Teams der Kreisoberliga und Kreisliga, ab 19 Uhr für die Kreisklasse. Bis zu diesem Termin seien laut Tobias Czäczine Spielverlegungen kostenfrei möglich. „Allerdings werden die Vereine gebeten, Spielverlegungsanträge im Sinne der straffen Beendigung und des Austragens aller Wettbewerbe der Spielzeit genau zu prüfen“, so der KFV-Vize. Themen des digitalen Staffeltages werden allgemeine Informationen zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs, die Terminbörse für die anstehende Rückrunde sowie ein Ausblick auf das Spieljahr 2022/23 sein. „Alle Vereine werden ferner gebeten, bis zum 15. März ihre Spielerlisten hinsichtlich getätigter Wintertransfers und möglicher Karteileichen zu aktualisieren. Hierzu werden die Fixierungen der Listen ab sofort bis zu genanntem Termin aufgehoben. Analoges gilt für die Daten im DFBnet-Vereinsmeldebogen“, so Czäczine.

6. Und was sagen die Vereine?

Matthias Große, Trainer des Kreisoberliga-Tabellenführers SG Blau-Weiß Bad Kösen, freut sich, dass jetzt Klarheit herrscht. „Mit dem Nachholspiel gegen Großkorbetha erwartet uns gleich ein harter Brocken. Da müssen wir sehen, ob wir für die Vorbereitung noch ein, zwei gute Gegner bekommen“, meint der Coach der Kurstädter. Diese Suche gestalte sich aber schwierig, weil sowohl in Sachsen und Thüringen als auch im benachbarten Saalekreis der Re-Start schon eher erfolgt. Deshalb halte man Ausschau nach Ligen mit ungeraden Teamzahlen; dort seien ja auch immer wieder Mannschaften spielfrei. „Wir sind aber insgesamt guter Dinge, haben keine Langzeitverletzten und auch ein paar Corona-Fälle zum Glück hinter uns. Hoffen wir mal, dass es so bleibt“, so Große.

Ronny Benndorf, Sportlicher Leiter des Baumersrodaer SV, sagt: „Der KFV macht eine gute Arbeit. Allerdings verhehlen wir nicht, dass wir gern auch noch die Zusatzrunde gespielt hätten. Aber da hat sich die Mehrzahl der Vereine ja anders entschieden.“ Was er nicht verstehen könne, sind Mannschaften, die sich gegen die dritte Runde ausgesprochen haben, weil sie die geforderten Corona-Bestimmungen auf den Sportplätzen nicht umsetzen könnten, dann aber schon jetzt ein Testspiel nach dem anderen austragen. „Wir nehmen es so, wie es ist. Alles ist besser als gar nicht zu spielen“, so Ronny Benndorf. Die erste Mannschaft seines Vereins ist souveräner Tabellenführer der hiesigen Kreisliga-Staffel und auf dem besten Weg ins Burgenland-Oberhaus (siehe auch aktuelle Tabellenstände in der Rubrik „Zahlenspiegel“).

Überblick: Nachholtermine hiesiger Teams

Burgenlandpokal: 1. Hauptrunde, 26. März, 14 Uhr: Gleinaer SV - SC Naumburg II und Reinsdorfer SV - SV Burgwerben; Achtelfinale, 16. April, 15 Uhr: Baumersrodaer SV - BSC Laucha, Eintracht Profen - ESV Herrengosserstedt, SV Mertendorf - Sieger Gleina/SCN II *, Sieger Reinsdorf/Burgwerben - Lossa/Rastenberg * (* Tausch des Heimrechts möglich)

Reservepokal: Achtelfinale: 26. März, 14 Uhr: TSV Tröglitz II - FC ZWK Nebra II, Blau-Weiß Bad Kösen II - SSC Weißenfels III

Kreisoberliga: 27. März, 14 Uhr: TSV Großkorbetha - Blau-Weiß Bad Kösen

Kreisliga, Staffel 1: 20. März, 14 Uhr: Gleinaer SV - ESV Herrengosserstedt II; 26. März, 14 Uhr: Balgstädt/Laucha II - ESV Herrengosserstedt II (letztgenannte Partie in Abhängigkeit des offenen Sportgerichtsurteils)

Kreisklasse, Staffel 1: 26. März, 14 Uhr: FSV Klosterhäseler - SV Kaiserpfalz und Lossa/Rastenberg II - SC Naumburg III