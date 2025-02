Zwölftklässler brauen mit den Naumburger Maischtern und holen sich nebenbei noch gute Noten. Zur Zeugnisausgabe im Dom soll das Bier - in Flaschen abgefüllt und mit speziellem Etikett - an die Abiturienten des 2025er-Jahrgangs übergeben werden.

Naumburg/er. - Wie entsteht Bier? Wo liegt der Ursprung dieses Getränks? Welche Tradition hat das Brauen, und welche chemischen Prozesse laufen während des Brauvorgangs? Wie unterscheiden sich die Biersorten und -stile? Diese und noch zahlreiche andere Fragen, zum Beispiel auch nach dem Lichtgeschmack des Bieres, haben Zwölftklässler des Naumburger Domgymnasiums, zumeist aus dem Chemie-Leistungskurs, am vergangenen Samstag beantwortet – und zwar in einem außerschulischen Projekt, das vor zwei Jahren ins Leben gerufen worden war und nun wiederbelebt wurde.

Erste Kostprobe zum Hoffest am 23. Mai

Die Rede ist von der Kooperation zwischen dem Abiturjahrgang des Gymnasiums und den Bierbrauern der „Naumburger Maischter“.

Ab in den Läuterbottich: Braumeister Sebastian Ortelt (Mitte) unterstützt die Schüler beim Umfüllen der Maische. (Foto: Naumburger Maischter)

Die Vorträge zu den eingangs erwähnten Themen, die von den Lehrern ihrer jeweiligen Kurse auch noch benotet beziehungsweise bepunktet werden, hielten die Abiturienten während des gemeinsamen Brauens mit den „Maischtern“. In deren Domizil im Ortsteil Neujanisroda wurde der Grundstein für das Abi-Bier 2025 gelegt. Dieses, dann in Flaschen abgefüllt, soll den Schülern zur Zeugnisausgabe im Juni im Dom überreicht werden. Zuvor wird es bereits zum Hoffest des Gymnasiums am 23. Mai ausgeschenkt. Dann können sich auch alle anderen Interessierten vom Ergebnis dieser besonderen Zusammenarbeit überzeugen. Die Zwölftklässler entwickeln derzeit ein eigenes Etikett für ihr Abi-Bier, das auch einen speziellen Namen bekommen soll.

Chemielehrer sind stolz auf ihre Schüler

Wie groß das Interesse der Zwölftklässler an dem Bierbrau-Projekt ist, zeigt eine Zahl: 19. So viele Abiturienten – und damit immerhin etwa ein Viertel des gesamten Jahrgangs – schlug sich den eigentlich schulfreien Samstag „um die Ohren“, genau wie die Chemielehrer Anne Lemmermann und Kevin Welde, die das Projekt in ihrer Freizeit begleiten. „Mit voller Begeisterung und Teamgeist sind die Schülerinnen und Schüler in die Kunst des Bierbrauens eingetaucht. Sie haben mit kreativen Ideen und tatkräftiger Unterstützung zum Gelingen beigetragen. Das macht uns sehr stolz“, sagte Anne Lemmermann.

Die Kooperation zwischen dem Domgymnasium und den „Maischtern“ will die jahrhundertealte Tradition des Bierbrauens in Naumburg bewahren und neu aufleben lassen. Der 2023-Abiturjahrgang der traditionsreichen Bildungsstätte war der erste mit einem eigenen Bier. Das hieß „Helles Bier für helle Köpfe“ in Anspielung unter anderem auf die gebraute Biersorte.