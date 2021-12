Am Naumburger Ostbahnhof soll neuer Verkehrsgarten entstehen

Naumburg - Im kommenden Jahr soll am Naumburger Ostbahnhof ein neuer Verkehrsgarten entstehen. Dies sehen Pläne der Kreisverkehrswacht Naumburg und Umgebung vor. Zugleich sollen an Ort und Stelle auch das Büro sowie Schulungsräume verlagert werden, die sich derzeit noch in der Graf-Stauffenberg-Straße 11 befinden. „In der Suche nach einem neuen Standort bestand die Hauptaufgabe des Vorstands in diesem Jahr. Wir haben Grundstücke besichtigt, das Für und Wider abgewogen“, sagte Vorsitzender Hans-Martin Ilse. Unterstützt wurde der Verein dabei von der Stadtverwaltung. Gespräche wurde mit Oberbürgermeister Armin Müller und Wirtschaftsförderin Anke Fritsche geführt.

Einen Verkehrsgarten, in dem Kinder in einem mit Schildern und Straßen ausgestatteten Schonraum sicher üben können, hat es in der Vergangenheit allerdings schon an mehreren Stellen in Naumburg gegeben, so unter anderem am Damaschkeplatz, wo 2016 die neue Turnhalle der Freien Schule eröffnet wurde. Derzeit nutzt die Verkehrswacht das Gelände der PVG. „Wir müssen uns verändern, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden“, spricht der Vereinschef die ungünstigen Bedingungen an. Allerdings sei die Umsetzung des Verkehrsgartens an eine Bedingung geknüpft. „Wir benötigen Fördermittel“, macht Ilse klar.

In der jüngsten Mitgliederversammlung blickte der Verein auf das vergangene Jahr zurück, das allerdings erneut von der Corona-Pandemie und einer längeren Pause im Frühjahr geprägt war. Nach wenigen Projekten im April konnten Aktionen erst wieder ab Juni durchgeführt werden. An Grundschulen und Gymnasien fanden sechs Projekttage mit mehr als 720 teilnehmenden Kindern der Klassen eins bis fünf statt, um ihnen das sichere Verhalten im Bus zu vermitteln. Mit der Jugendverkehrsschule zur Verkehrserziehung erreichte der Verein kreisweit mehr als 1.400 Schüler der Klassenstufen eins bis sechs. In Zusammenarbeit mit der Kreisverkehrswacht fand jeweils in Naumburg und Laucha der Aktionstag „Jung+Sicher+Startklar“ für Jugendliche ab der neunten Klasse statt. Ilse: „Überdurchschnittlich viele Schulen und Ausbildungsträger beteiligten sich in diesem Jahr daran.“

Auch Kinder aus Kitas wurden geschult. Zudem bietet der Verein in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt Seminare für junge Erwachsene an, die nach Fehlverhalten im Straßenverkehr Auflagen erhalten haben. Die Arbeit des Vereins, der aktuell 46 Mitglieder hat, wird komplett ehrenamtlich gestemmt. „Alle aktiven Ehrenamtler ließen sich im Frühjahr impfen“, so Ilse. Basis dafür war, dass sie in der Priorisierung als pädagogische Fachkräfte gewertet wurden. Für das kommende Jahr sind 75 Projekte von Frühjahr bis Herbst geplant.