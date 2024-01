Auf der Naumburger Vogelwiese ist am heutigen Donnerstag eine Kundgebung geplant. Der Weinbauverband stellt sich an die Seite der Landwirte.

Am Donnerstag Sternfahrt der Traktoren - 60 bis 80 Fahrzeuge in Naumburg erwartet

Naumburg/Freyburg - Spürbar weniger Autos bevölkerten am Mittwochmorgen die Straßen in Naumburg. Wer nicht unbedingt arbeitsbedingt raus musste, der blieb bei minus 13 Grad Celsius sowie aufgrund der angekündigten Sperrungen an den Autobahnen wohl lieber im Haus. Zudem zeigte die Bahn-App, dass zumindest die Abellio-Züge fahren und nicht das komplette Bahnsystem durch die Lokführer-Streiks lahmgelegt ist. Die Ruhe auf den Naumburger Straßen dürfte am heutigen Donnerstag allerdings passé sein.