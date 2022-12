Altlandrat Martin Groß im Alter von 85 Jahren verstorben

Martin Groß, der frühere Landrat des Alt-Kreises Burgenlandkreis, ist in der Nacht zu Heiligabend verstorben. Am Freitag findet ein Trauergottesdienst in der Naumburger Wenzelskirche statt.

Naumburg - Martin Groß, der erste Landrat des 1994 gegründeten Alt-Kreises Burgenlandkreis, ist tot. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ist er in der Nacht zum Heiligabend im Alter von 85 Jahren gestorben. Martin Groß wurde am 14. Dezember 1937 geboren. Nach seinem Staatsexamen in Theologie war er bis 1990 als Pfarrer in der Kirchenprovinz Sachsen tätig, danach in diversen Stellen des öffentlichen Diensts beschäftigt.