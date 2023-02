Die Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen ist mit beschlossenem Aus des „Bulabana“ in die Schlagzeilen geraten. Wie sieht es nun in der Kurstadt aus?

Der Sanierungsbedarf am Gradierwerk Bad Kösen ist groß. Für etwa 90 Meter des technischen Denkmals laufen die statischen Untersuchungen.

Bad Kösen - Wie arbeitet die Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen weiter, zu der das vor dem Aus stehende Sport und Freizeitbad „Bulabana“ gehört? Wirkt sich die Misere auf das Therapiezentrum „Kösalina“ in Bad Kösen und den Kurort generell aus? Im Ortschaftsrat, der vergangene Woche tagte, war es an Detlef Apel, alter wie neuer Chef der Kubi, Probleme, Projekte und Perspektiven zu benennen. Apel versprach vorweg: „Nichts in Bad Kösen wird fallen gelassen“.