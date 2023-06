Das Naumburger Hussiten-Kirschfest weiß eine bewegte Geschichte zu erzählen. Wie war es eigentlich in den Jahren 1980 bis 1990? Ein Rückblick.

Kirschfest in Naumburg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Seit Jahrhunderten feiern Naumburger und Gäste das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte wie beliebte Hussiten-Kirschfest - und das in der Regel immer am letzten vollständigen Wochenende im Juni, so auch diesmal. Doch es gibt Ausnahmen - wie ein Blick auf die Zeit von 1980 bis 1990 offenbart.