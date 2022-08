Alles für Hunde, Pferde und Geflügel

Der Raiffeisen-Markt in Naumburg bietet ein umfangreiches Sortiment, so für Pferdehalter. Außerdem wird es am 8. Oktober einen Thementag Pferd geben. Mitarbeiterin Astrid Krusche (l.) berät eine Interessentin.

Naumburg - Hunde, Pferde und Geflügel - im Naumburger Raiffeisen-Markt werden sie demnächst bei drei Aktionstagen im Mittelpunkt stehen. Umfasst das Sortiment des Marktes in der Naumburger Overwegstraße bereits schon vieles, was Halter dieser Tiere benötigen, so offerieren die Thementage noch zusätzliche Aktionen und Angebote. Zunächst wird sich der Markt am Freitag, 23., und Sonnabend, 24. September, am „Heimat shoppen“ beteiligen - mit dem Wiegen von Hunden. „Hundehalter können mit ihren Tieren zu uns kommen und erfahren, was ihre Vierbeiner auf die Waage bringen“, kündigt Diana Braune an. Mit diesem Wissen lässt sich dann die Ernährung des Hundes entsprechend steuern.