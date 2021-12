Alles für den Eiswein: Helfer bei minus zehn Grad im Berg

Eisweinlese an Saale-Unstrut: Die Winzervereinigung Freyburg liest am Müncherodaer Himmelreich Riesling.

Freyburg/Naumburg - Die Natur nimmt auf menschliche Feiertage keine Rücksicht. So hat sie in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag an der Unstrut das Thermometer auf minus zehn Grad Celsius fallen lassen und so ideale Bedingungen für einen Eiswein geschaffen. Diese Chance wollte sich die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut nicht entgehen lassen und aktivierte ihren Eiswein-Rundruf. Auch das Weingut Seeliger nutzte die frostigen Temperaturen, um in der Lage am Naumburger Göttersitz zu früher Stunde Kernling-Trauben für den Eiswein zu ernten.

In der Freyburger Winzervereinigung folgte ein gutes Dutzend Helfer dem Ruf, um am Müncherodaer Himmelreich noch ein letztes Mal in diesem Jahr in den Weinberg zu gehen. Nach einer guten Stunde war es auch schon geschafft und die letzten tiefgefrorenen Beeren von vier Reihen Riesling gelesen, hieß es aus der Winzergenossenschaft. Die waren schon im Herbst vorsorglich für einen solchen Frostfall stehengelassen und mit Netzen gegen allzu gefräßige Vögel geschützt worden.

Die Anzeige kletterte auf stolze 193 Grad Oechsle, ein Wert, der schon lange nicht mehr erreicht werden konnte. Hans Albrecht Zieger, Geschäftsführer Winzervereinigung

Die Beeren müssen dabei schnellstens in die Presse, damit das Beerenwasser erst gar nicht erst taut. In der Kelter wurden den etwa 400 Kilogramm Tiefkühl-Trauben dann 110 Liter hochsüßen Mosts abgerungen. „Der Aufwand hat sich gelohnt“, kommentiert der Geschäftsführer der Winzervereinigung, Hans Albrecht Zieger, den winterlichen Sondereinsatz, nachdem zwei Stunden später auf der elektronische „Zuckerwaage“ die Stunde der Wahrheit geschlagen hat: „Die Anzeige kletterte auf stolze 193 Grad Oechsle, ein Wert, der schon lange nicht mehr erreicht werden konnte.“ Eiswein muss bei mindestens minus sieben Grad Celsius gelesen werden. Maschinelle Ernte ist dabei nicht erlaubt. So schreibt es das Deutsche Weingesetz vor. Für Eiswein wird ein besonders hoher Preis erzielt.

Marius Seeliger mit Trauben der Sorte Kernling. (Foto: Torsten Biel)

In den letzten beiden Jahrgängen konnten die Mitglieder der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut witterungsbedingt keinen Eiswein lesen. In diesem Jahr hatte die Winzervereinigung bereits vor Weihnachten einen Termin angesetzt, musste ihn wegen der dann milden Temperaturen jedoch wieder absagen. (ag)