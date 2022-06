Alles feiert, alles strahlt: Naumburgs Kirschfest ist eröffnet

Auftakt findet auf Markt und Vogelwiese statt. Bis 24 Uhr geht es vor und in den Zelten heiß her.

Naumburg - Man hätte es Clärchen da oben am Himmel schwerlich verzeihen können, wenn sie sich nach zwei kirschfestfreien Jahren nicht hätte blicken lassen. Doch die Gute zeigte sich in voller Pracht, und so waren die Temperaturen am Donnerstag genauso hoch wie die Vorfreude der Naumburger auf ihre „fünfte Jahreszeit“. Zahlreich (mehr als in den Vor-Corona-Jahren!) waren sie auf dem Markt erschienen, als Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) 17 Uhr mit dem Ausrollen der Stadtfahne alle Domstädter und Gäste begrüßte und das diesjährige Kirschfest offiziell eröffnete.