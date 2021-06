Alles bereit für den 12. Juni

Freizeiteinrichtung ist in der Endrunde um Mittel des Bundes. Was vor dem Start in der Anlage geschehen ist.

Nebra - Die Sonne scheint und spiegelt sich verlockend im Wasser des Schwimmerbeckens im Nebraer Freibad. Man könnte Lust auf ein erfrischendes Bad bekommen. Doch Schwimmmeister Karsten Könnicke bremst den spontanen Gedanken: „Das Wasser hat erst 13 Grad, und die Chloranlage ist auch noch nicht in Betrieb.“ Außerdem laufen noch die Vorbereitungen für die nunmehr zweite Badesaison unter den Corona-Vorschriften. „Die Öffnung des Bades hängt im Wesentlichen davon ab, welche weitergehenden Lockerungen mit den sinkenden Inzidenzzahlen zu erwarten sind“, erklärt die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) Unstruttal, Jana Schumann, die das Bad-Team für seine Arbeit lobte.

Neben den ganzjährig beschäftigten Schwimmmeistern Karsten Könnicke und Marco Drese kümmern sich als Saisonkräfte Heidi Reitmann und Heiko Mopser um das Rundherum. Dazu gehört in Vorbereitung der Saison die Pflege der Grünanlagen und Blumenrabatten ebenso wie Ordnung und Sauberkeit in den Sanitär- und Umkleideräumen bis hin zum Kassendienst. Die Schwimmmeister verantworten die technischen Bereiche und die Badesicherheit.

810.000 Euro erwartet

Sehr erfreut war die VG-Bürgermeisterin über die Nachricht im Tageblatt/MZ, dass von 18 Bewerbungen in Sachsen-Anhalt Nebra eines von drei Bädern ist, die in die Endrunde einer Bundesförderung für die Sanierung von Sportstätten und Schwimmbädern gelangt sind. „Wir sind dem Aufruf des Bundes gefolgt und stehen nun auf dem Maßnahmeplan. Nach dem Erhalt des Fördermittelbescheids könnten wir mit 810.000 Euro rechnen“, so Jana Schumann. Ein Eigenanteil von zehn Prozent steuert dann die Verbandsgemeinde zu, in deren Händen das Bad liegt. Dass das Auswahlverfahren zugunsten Nebra verlief, sei nicht zuletzt dem Einsatz der für die Region zuständigen Bundestagsabgeordneten zu verdanken, betont sie. Man befinde sich in der Vorbereitung des Auftaktverfahrens.

Zunächst steht ein Online-Gespräch mit dem Projektträger zur Koordinierung und Umsetzung der Vorhaben an, bevor die Verbandsgemeinde den Bewilligungsbescheid erhält. Die Zeitschiene ist bis 2026 getaktet. „Vor einer Woche gab es bereits im Bauamt eine Beratung, um darüber zu sprechen, was im Terrassenschwimmbad Nebra konkret ansteht“, erklärt die VG-Bürgermeisterin. Ganz oben auf der Vorhabenliste stehen energetische Maßnahmen zur Kostenreduzierung. Die Mittel sollen demnach in eine Enteisungsanlage fließen, die dem Vorwärmer vorgeschaltet wird. Das Bad wird über einen eigenen Brunnen mit gutem, allerdings auch eisenhaltigem Wasser versorgt. Bereits im Vorjahr war die Wasserleitung zum Vorwärmer komplett neu verlegt worden. Eine Photovoltaikanlage soll die Stromerzeugung für die gesamte Pumpentechnik liefern. Je nach Bedarf steht der Einsatz weiterer stromsparender Aggregate auf der Wunschliste.

Wir sind dem Aufruf des Bundes gefolgt und stehen nun auf dem Maßnahmeplan. Verbandsgemeindebürgermeisterin Jana Schumann

Eine zweite Stufe ist die Schaffung von Barrierefreiheit. Bauliche Veränderungen betreffen den Eingangsbereich sowie behindertengerechte Sanitär- und Umkleideeinrichtungen. Auch das Schwimmmeister-Häuschen habe eine Grundsanierung nötig. Die Priorisierung dieser Vorhaben werden Thema im nächsten Bauausschuss der Verbandsgemeinde Unstruttal sein, so die VG-Bürgermeisterin. Um in die Badesaison starten zu können, steht noch der Austausch der 25 Jahre alten und verschlissenen Pumpe an, die das Wasser für die Duschen an den Badebecken und das Belüften der Wassertechnik liefert. Verwaltungsmitarbeiterin Pia Tänzer weist zudem auf die große Hilfe des Fördervereins unter Vorsitz von Kerstin Grabarse hin: „Der Verein finanziert eine Sonnenschutzmarkise am Planschbecken, an der gearbeitet wird.“

Firmen und Verein helfen

Die Nebraer Tischlerei Hohmann arbeitet mit Hochdruck an der Fertigstellung. Der Handwerksbetrieb, gleich in Nachbarschaft des Bades ansässig, hilft immer wieder auf kurzem Weg, wenn kleine Reparaturen anstehen, ergänzt Karsten Könnicke. „Wir danken auch dem Förderverein, dass er immer wieder neue Spielgeräte und das Sonnensegel über dem Planschbecken angeschafft hat und auch das Angebot an Schwimmkursen unterstützt“, sagt Jana Schumann.

In Sachen Hygienekonzept hofft das Schwimmbad-Team, dass die bewährten Regelungen aus dem Vorjahr wieder angewendet werden können. Bei 980 lag die Höchstgrenze der Personen, die sich gleichzeitig im Bad aufhalten durften. „Da es stets ein Kommen und Gehen gibt, sind wir nie an diese Grenze gekommen und mussten niemanden warten lassen oder wegschicken“, betonen die Schwimmmeister.

Man hoffe, dass auch von einer namentlichen Erfassung der Gäste abgerückt werde und es keine weiteren Zugangsbeschränkungen gebe. Alle Zeichen stehen momentan dafür, dass das Bad am 12. Juni öffnen kann. Weitere Planungen, auch was Schwimmkurse betrifft, können allerdings erst Berücksichtigung finden, wenn die Landesregierung Mitte Juni über weitere Corona-Lockerungen entscheidet.

Öffnungszeiten: in der Vorsaison täglich von 10 bis 19 Uhr, in den Ferien ab 9 Uhr, Verlängerung bis 20 Uhr möglich