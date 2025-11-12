In Eckartsberga findet am 21./22. November die bedeutende 30. Kreisrassegeflügelschau statt. Aber ist das wegen der Geflügelpest sicher? Das Veterinäramt macht vorerst eine klare Ansage.

Geflügelzüchter Axel Alf aus Bad Kösen mit seinen Hühnern New Hamphire gold-braun. In Eckartsberga richtet er als 2. Vorsitzender des dortigen Züchtervereins die 30. Kreisrassegeflügelschau aus.

Bad Kösen/Eckartsberga. - Es ist die für Rassegeflügelzüchter derzeit wichtigste Messe in der Region: die 30. Kreisrassegeflügelschau in Eckartsberga, die zudem gekoppelt ist mit einer für Mitteldeutschland bedeutsamen Spezialausstellung. Stattfinden soll beides am 21. und 22. November – und noch stehen die Signale auf Grün, dass alles über die Bühne gehen kann. Doch die sich ausbreitende Vogelgrippe könnte jederzeit die Absage nicht nur dieser Veranstaltung mit sich bringen.