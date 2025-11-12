weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Geflügelschau in Eckartsberga: Alles bereit – doch Vogelgrippe bleibt Risiko

Geflügelschau in Eckartsberga Alles bereit – doch Vogelgrippe bleibt Risiko

In Eckartsberga findet am 21./22. November die bedeutende 30. Kreisrassegeflügelschau statt. Aber ist das wegen der Geflügelpest sicher? Das Veterinäramt macht vorerst eine klare Ansage.

Von Michael Heise 12.11.2025, 17:26
Geflügelzüchter Axel Alf aus Bad Kösen mit seinen Hühnern New Hamphire gold-braun. In Eckartsberga richtet er als 2. Vorsitzender des dortigen Züchtervereins die 30. Kreisrassegeflügelschau aus.
Geflügelzüchter Axel Alf aus Bad Kösen mit seinen Hühnern New Hamphire gold-braun. In Eckartsberga richtet er als 2. Vorsitzender des dortigen Züchtervereins die 30. Kreisrassegeflügelschau aus. (Foto: Torsten Biel)

Bad Kösen/Eckartsberga. - Es ist die für Rassegeflügelzüchter derzeit wichtigste Messe in der Region: die 30. Kreisrassegeflügelschau in Eckartsberga, die zudem gekoppelt ist mit einer für Mitteldeutschland bedeutsamen Spezialausstellung. Stattfinden soll beides am 21. und 22. November – und noch stehen die Signale auf Grün, dass alles über die Bühne gehen kann. Doch die sich ausbreitende Vogelgrippe könnte jederzeit die Absage nicht nur dieser Veranstaltung mit sich bringen.