Geflügelschau in Eckartsberga Alles bereit – doch Vogelgrippe bleibt Risiko
In Eckartsberga findet am 21./22. November die bedeutende 30. Kreisrassegeflügelschau statt. Aber ist das wegen der Geflügelpest sicher? Das Veterinäramt macht vorerst eine klare Ansage.
12.11.2025, 17:26
Bad Kösen/Eckartsberga. - Es ist die für Rassegeflügelzüchter derzeit wichtigste Messe in der Region: die 30. Kreisrassegeflügelschau in Eckartsberga, die zudem gekoppelt ist mit einer für Mitteldeutschland bedeutsamen Spezialausstellung. Stattfinden soll beides am 21. und 22. November – und noch stehen die Signale auf Grün, dass alles über die Bühne gehen kann. Doch die sich ausbreitende Vogelgrippe könnte jederzeit die Absage nicht nur dieser Veranstaltung mit sich bringen.