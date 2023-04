Naumburg/mit - Im Burgenlandkreis ist einem Lottospieler oder einer -spielerin am Mittwochabend das Glück hold gewesen. Laut Lotto Sachsen-Anhalt hat sie/er den Hauptgewinn in der Zusatzlotterie „Super 6“ erzielt und 100.000 Euro gewonnen. Alle sechs Ziffern der sechsstelligen Gewinnzahl (552781) stimmten überein. Die Chance darauf betrage eins zu einer Million.

Der Lotto-Schein sei für 21,15 Euro anonym in einer Lotto-Verkaufsstelle im Burgenlandkreis gespielt worden. Wo genau, teilte Lotto nicht mit. Dies sei bereits der 14. Hochgewinn ab 5.000 Euro in diesem Jahr im Burgenlandkreis. So habe ein Lottospieler am 24. Februar beim Eurojackpot rund 99.500 Euro abgeräumt. Am 18. Februar und am 22. März seien jeweils rund 15.000 Euro bei „6 aus 49“ gewonnen worden.