Agrargenossenschaft Burgscheidungen beschreitet mit Algenanlage neue Wege

Burgscheidungen - Ende gut, alles gut, heißt es am Schluss vieler Märchen der Gebrüder Grimm. Es ist ein Sprichwort, das auch der Volksmund bestens kennt. In abgewandelter Form kann diese Redewendung nun in der Agrargenossenschaft Burgscheidungen angewandt werden. Das Unternehmen beschreitet neue Wege, denn mit „Alge gut - alles gut“ begann eine neue Ära in der Landwirtschaft im Burgenlandkreis. Neben dem Feld- und Weinanbau produziert die Genossenschaft jetzt auch Mikroalgen. Vorstandsvorsitzende Katrin Beberhold gehört mit ihrem Team somit zu den Algenfarmern.