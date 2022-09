Acht Meter hoher hölzerner Kanzelaltar ist behutsam restauriert worden

ProjektfinaleAcht Meter hoher hölzerner Kanzelaltar in evangelischer Dorfkirche St. Marien in Hirschroda ist behutsam restauriert worden. Anwohner bringen sich ein.

Acht Meter hoch ist der ganz aus Holz geschnitzte Kanzelaltar aus dem Entstehungsjahr 1785, der jüngst in Hirschroda restauriert wurde.

Hirschroda - Da man an Ort und Stelle logischerweise keinen unmittelbaren Vorher-Nachher-Vergleich anstellen kann, musste mancher Besucher das Ganze zunächst ein Weilchen auf sich wirken lassen - um dann doch die Veränderung, treffender: Verbesserung festzustellen: Der acht Meter hohe, ganz aus Holz geschnitzte Kanzelaltar in der Hirschrodaer Dorfkirche St. Michael ist in den zurückliegenden Monaten behutsam restauriert und unlängst bei einem Festgottesdienst feierlich eingeweiht worden.