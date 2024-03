Naumburg - Die Fronten im Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Verkehrsunternehmen Sachsen-Anhalts, darunter der PVG Burgenlandkreis, als verhärtet zu beschreiben, wäre untertrieben. „Maßlos enttäuscht“ seien die Arbeitgeber, so die Geschäftsführerin des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV), Diana Häseler-Wallwitz.

Verdi fordert 550 Euro mehr

„Wir haben am vergangenen Freitag angeboten, in der jetzigen Woche wieder zu verhandeln, das hat die Gewerkschaft abgelehnt“, klagt Häseler-Wallwitz. „Dabei haben die Arbeitgeber ein Angebot vorgelegt, das ich in dieser Höhe in meiner Amtszeit noch nie erlebt habe.“ Sie meint damit eine Inflationsausgleichszahlung von einmalig 2.000 Euro sowie eine Anhebung des Entgeltes bis Mai nächsten Jahres um 10,5 Prozent. „Wir bieten also 410 Euro mehr an, die Gewerkschaft verlangt aber 550 Euro und weicht von dieser Forderung auch nicht ab. Sie möchte eine gleiche Entlohnung der Mitarbeiter wie in Thüringen oder Sachsen, dabei sind die Voraussetzungen der Länder sehr unterschiedlich“, so Häseler-Wallwitz. Zudem würde das KAV-Angebot nur unter 75 Euro brutto unter dem Verdienst in den Nachbarländern liegen, Verdi gebe die Differenz mit etwa 200 Euro an.

„Mehr geht nicht“

Wie auch immer: „Mehr geht nicht“, sagt die Arbeitgeberseite. Die Unternehmen könnten einfach nicht mehr zahlen; schon allein deshalb, weil aufgrund des 49-Euro-Tickets die Tarifsteigerung über erhöhte Fahrpreise nicht zu refinanzieren ist. Mit einem weiteren Angebot der Arbeitgeber rechnet Häseler-Wallwitz nicht; noch in dieser Woche wollen die sich jedoch noch einmal beraten.

Die Gewerkschaft Verdi hält unterdessen an ihrer Forderung fest. Das Argument, dass die Nachbarländer eventuell mehr Geld zur Verfügung hätten als Sachsen-Anhalt, lässt Verhandlungsführer Paul Schmidt nicht gelten: „Das ist kein Argument. Und selbst wenn, warum sollten das die Mitarbeiter in den Unternehmen ausbaden?“ Immerhin hat die Gewerkschaft angeboten, bis zur Auszählung der derzeit laufenden Urabstimmung nicht zu streiken. Weitere Verhandlungen seien bis dahin nicht möglich, so Schmidt, wolle man sich doch erst einmal ein Bild von der Meinung der Beschäftigten machen.

Unbefristeter Streik droht

Die Zeichen stehen auf Streik, davon sind beide Seiten überzeugt, auch wenn sie das Ergebnis der Abstimmung noch abwarten müssen. Ein unbefristeter Streik wohlgemerkt. Denn was bisher lief, auch über mehrere Tage am Stück, waren nur Warnstreiks. Unter ihnen mussten vor allem die Fahrgäste der Linienbusse, besonders aber die Schülerinnen und Schüler, im Burgenlandkreis leiden.