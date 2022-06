Abschied in Bad Bibra nach 30 Jahren

Brunhilde Ilgen verabschiedet sich zum Jahresende aus dem Geschäftsleben und schließt die gleichnamige Drogerie in Bad Bibra.

Bad Bibra - Wer dieser Tage in der Drogerie Ilgen in Bad Bibra noch für ein Weihnachtsgeschenk den besonderen Duft oder Körperpflegeartikel sucht, wird verwundert in einige leere Regale blicken. Inzwischen wissen die Bad Bibraer, dass zum Jahresende mit der Drogerie Ilgen ein bekanntes und beliebtes Traditionsgeschäft schließen wird.