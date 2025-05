Warum wurde ein syrisches Mädchen in Naumburg aus dem Sportunterricht geholt? War es der erste Abschiebeversuch? Dazu äußert sich nun die Kreisverwaltung.

Die von Götz Ulrich geleitete Kreisverwaltung will nach der harten Kritik die Umstände der versuchten Abschiebung nun intern aufarbeiten.

Naumburg/hbo/tra. - Sie hat Tausende Menschen gerührt, verärgert und diskutieren lassen: die versuchte Abschiebung einer syrischen Familie in der vergangenen Woche in Naumburg, vor allem, weil dabei ein zehnjähriges Mädchen aus dem Sportunterricht geholt worden war. Viele Pädagogen und Stadträte äußerten sich im Nachgang zu dem Vorfall in der Georgenschule.