Ab sofort Rectrix portensis

Schulpforte - Es sollte rund ein Jahr vergehen, bis sie wieder besetzt ist, die Rektorenstelle der Landesschule Pforta. Nicht nur das ist nun Geschichte, sondern auch der Umstand, dass diese üblicherweise von Männern besetzt wird. Nach 50 Rektoren ist Kathrin Volkmann die erste „Rectrix portensis“ der traditionsreichen wie bundesweit geachteten Bildungseinrichtung seit Gründung im Jahr 1543. Ob und wie sich das auf den Schulbetrieb und die Wahrnehmung der Internatsschule auswirkt, wird sich zeigen müssen. Die 58-Jährige jedenfalls hat einen beeindruckenden beruflichen Werdegang hinter sich. Aus Magdeburg stammend und in Halberstadt aufgewachsen, lehrte sie bis 2001 am Domgymnasium der Landeshauptstadt, wirkte am sächsischen St.-Afra-Landesgymnasium und an mehreren Schulen in Bayern und bis zum Wechsel nach Pforta als stellvertretende Leiterin des bilingualen Gymnasiums Phorms München.

