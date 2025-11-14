Der Startschuss für das diesjährige Schlittschuhlaufen auf dem Naumburger Markt ist erfolgt. Wann die Eisbahn geöffnet hat und wann der Weihnachtsmarkt beginnt.

Gleich nach dem Start wurden die ersten Runden gedreht.

Naumburg/hbo. - Bereits um 14.55 Uhr bildete sich am Freitagnachmittag an der Schlittschuh-Verleihhütte eine hübsche Schlange von Kindern und Jugendlichen. Brav warteten sie die Rede ab, in der Oberbürgermeister Armin Müller nicht nur die Naumburger Eisbahn für 2025/26 eröffnete, sondern auch den Technischen Werken Naumburg, der Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt Süd und der Volks- und Raiffeisenbank für das Sponsoring sowie dem Innenstadtverein für die Organisation dankte.

Die Technische Werke Naumburg, die Servicegesellschaft Sachsen-Anhalt Süd und die hiesige Volks- und Raiffeisenbank sind die Sponsoren der vom Naumburger Innenstadtverein organisierten Eisbahn. (Foto: Torsten Biel)

Dann aber strömte die Jugend in die Arena und drehte die ersten Runden, während die Erwachsenen anfingen, zu schwatzen und den Glühwein zu verkosten. Bewunderung fanden die hübschen Sterne, die in diesem Jahr erstmalig das Gestell an der Eisfläche verschönern. Der Schlittschuhspaß ist bis 6. Januar sonntags bis donnerstags von 11 bis 19 und freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr möglich. An den „stillen Feiertagen“, also am Volkstrauertag und Totensonntag, ist die Bahn geschlossen.

Das Kettenkarussell für den Naumburger Weihnachtsmarkt wird derzeit aufgebaut. (Foto: Torsten Biel)

Das Buchen der gesamten Fläche für Schulklassen oder zum Eisstockschießen ist online möglich. Der Naumburger Weihnachtsmarkt beginnt hingegen erst am Montag, 24. November. Gegenwärtig läuft bereits der Aufbau – inklusive der Karussells.