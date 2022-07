76-Jähriger fährt bei Schmerdorf gegen Baum und stirbt

Auf der Bundesstraße 180 ist am Freitagmorgen ein Mann gegen einen Baum gefahren. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Schmerdorf/Tröbsdorf - Am Abzweig Schmerdorf der Bundesstraße 180 ist am Freitagmorgen ein Pkw-Fahrer von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Nach ersten Ermittlungen, so teilt die Polizei mit, führten plötzlich aufgetretene gesundheitliche Probleme zum Kontrollverlust. Der 76-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Freitagmorgen zwischen Tröbsdorf und Thalwinkel. Ein Pkw durchbrach die Leitplanke und landete im Graben. Dessen Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und vor Ort ambulant medizinisch versorgt. Der erheblich beschädigte Wagen wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. (mhe)