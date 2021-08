70 Teilnehmer stellen ihr Handwerk vor

Am kommenden Wochenende findet zum 30. Mal der traditionelle Töpfermarkt in Naumburg statt.

Naumburg - Berlin, Chemnitz, Leipzig, Bad Kissingen, Visbek in Niedersachsen. Aus allen Himmelsrichtungen und dem gesamten Bundesgebiet werden Töpferwerkstätten nach Naumburg kommen. Das Wochenende steht ganz im Zeichen des traditionellen Töpfermarktes, der in diesem Jahr zum bereits 30. Mal stattfindet. Rund 70 Teilnehmer aus der Branche werden erwartet. „Die Teilnehmer freuen sich sehr auf den Markt, denn sie verbinden mit Naumburg immer auch ein gutes Geschäft. Der Markt ist in der Szene bekannt, weil er Anspruch hat und Publikum zieht“, erzählt Kerstin Goschala. Die Weißenfelserin sowie die einst in Kahlwinkel ansässige und heute in Schwerin lebende Töpfermeisterin Madleen Kröner, beide langjährige Organisatorinnen, zeichnen auch für die kommende Auflage verantwortlich.

Dass der Töpfermarkt auch im Jahr zwei der Pandemie in Naumburg stattfindet, ist indes nicht selbstverständlich. „In Halberstadt wurde der im Juli stattfindende Markt wegen den hohen Auflagen abgesagt“, so Kerstin Goschala. Wie im vergangenen Jahr werden die Stände großzügig über Markt und Jakobsstraße sowie den Platz vor dem Amtsgericht verteilt, um die erforderlichen Abstände durch breitere Gänge zu gewährleisten. „Wir haben die Teilnehmer informiert, und die Leute achten darauf“, so die Töpferin aus Weißenfels, die neben Abstand auch auf das Maske-Tragen, falls zu viele Menschen aufeinandertreffen, verweist

Am Freitagnachmittag erfolgt die Verteilung und teilweise der Aufbau. Es werden am Wochenende auch kulinarische Versorger vor Ort sein. Auf einige liebgewonnene Traditionen muss allerdings auch in diesem Jahr wieder verzichtet werden, so auf die Drosselbart-Szene, das Frackdrehen und den Kinderstand. Der Naumburger Bürgerverein wird indes an seinem Stand wieder gespendete Töpferware für einen guten Zweck verkaufen. Der Erlös fließe in die allgemeine Vereinsarbeit, so Vorstandsmitglied Olaf Döring.

Auf dem Holzmarkt werden vier Winzer Weine und Sekte ausschenken. Traditionell füllen an beiden Tagen Drehorgelspieler die Innenstadt mit Musik, allerdings weniger als vor Corona. Laut Wolfgang Funke aus Heiligenkreuz werden fünf Spieler, einschließlich ihm, erwartet. Der Sonntag ist ein verkaufsoffener, in der Innenstadt haben Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die öffentlichen Toiletten am Marktplatz sind während der gesamten Zeit des Töpfermarktes zugänglich. Sowohl der Marktplatz als auch die Zufahrt über die Marienstraße werden ab Freitag 13 Uhr bis Sonntag 20 Uhr gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Thainburg sowie den Marienplatz, teilt die Stadtverwaltung mit.