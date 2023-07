In der Rudolf-Breitscheid-Straße in Bad Kösen ereignet sich am Montagabend ein tragischer Wohnungsbrand. Ein 60-jähriger Mann stirbt. Einsatz gestaltet sich für Feuerwehr schwierig.

60-Jähriger stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus in Bad Kösen - Welche Ursache Polizei ermittelt

Mehrere freiwillige Feuerwehren sind in der Breitscheidstraße in Bad Kösen vor Ort, um den Brand in einer Erdgeschoss-Wohnung zu löschen.

Bad Kösen - In einem Mehrfamilienhaus in der Bad Kösener Rudolf-Breitscheid-Straße kam es am späten Montagabend zum Brand. Nach der Alarmierung um 22.41 Uhr fand die Feuerwehr in einer Erdgeschoss-Wohnung einen Mann vor.