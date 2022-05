59-Jährige aus Naumburg wird Opfer von Telefonbetrug

Naumburg - Eine 59-jährige Naumburgerin ist Opfer eines Betruges geworden. Die Frau hatte laut Polizei bereits am Freitag zunächst über den Nachrichtendienst WhatsApp eine Nachricht erhalten. Es meldete sich unter einer fremden Nummer ihr vermeintlicher Sohn. Er gab an, dass er eine neue Telefonnummer habe und bat um einen Gefallen.

Die Frau sollte in mehrere Raten um die 2.200 Euro an eine ihr unbekannte Kontonummer überweisen. „Da der Mitteilende sehr überzeugend vorging, veranlasste sie die Zahlungen“, sagte ein Polizeisprecher. Einen ähnlichen Vorfall gab es in Hettstedt. In beiden Fällen stellte sich heraus, dass die Geldforderungen nicht von den Kindern, sondern von Unbekannten stammten.

Die Polizei warnt deshalb erneut vor solchen Betrugsversuchen. Betroffene könnten sich von der Echtheit überzeugen, indem sie selbst bei ihren Kindern nachfragten. Keinesfalls sollte Geld an Unbekannte überwiesen werden. Dagegen rät die Polizei, sich sofort zwecks Anzeige an sie zu wenden. (ag)