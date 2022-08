540 Kilometer auf dem Rad nach Aachen: Vier Domgymnasiasten starten Tour

Vier Schüler wollen bis Freitag die Strecke bis in die Partnerstadt Naumburgs absolvieren. OB Müller gibt ihnen Brief mit auf den Weg.

Verabschiedung vor Naumburgs Rathaus zur großen Tour in die Naumburger Partnerstadt Aachen: Levy Frühauf (v.l.), Kay Simon, Oberbürgermeister Armin Müller, Emil Baumgart und Jonathan Babel. Insgesamt 540 Kilometer müssen die Jugendlichen dabei zurücklegen.

Naumburg - Der offizielle Termin am Montag um 9.30 Uhr auf Naumburgs Marktplatz war für ihre Verhältnisse schon recht spät. „In den kommenden Tagen werden wir sicher schon deutlich früher auf Achse sein“, verkündete der 16-jährige Jonathan Babel bestens gelaunt. Gemeinsam mit seinen Mitschülern vom Naumburger Domgymnasium, Emil Baumgart (15), Kay Simon und Levy Frühauf (beide 16), will der Schüler da nämlich die Strecke bis in Naumburgs Partnerstadt Aachen unter die Reifen nehmen - unter die Fahrradreifen wohlgemerkt.