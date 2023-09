Naumburg - Florian Schlegel hat die dritte Runde des neuen regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Der Punschrauer, der gestern seinen 36. Geburtstag gefeiert hat, kickt nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn im Landesklasse-Team der SG Blau-Weiß Bad Kösen nun noch aushilfsweise in der 2. Mannschaft oder bei den „Alten Herren“. Schlegel, der als Linienleiter bei Viega in Großheringen arbeitet, kam als Einziger der insgesamt mehr als 350 Tipper auf 17 Punkte. Zweite der Wochenwertung wurden Rainer Hoyer (Freyburg), Michael Neuhauß (Rastenberg) und Paul Riebel aus Löbitz (je 14). Der Gesamteinzelsieger darf sich am Ende der Hinrunde auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen.

Resultate/Florian Schlegels Tipps:

FC ZWK Nebra - FC RSK Freyburg 2:3/2:3

SC Naumburg - Eintr. Lüttchendorf 0:1/1:3

SG ZW Karsdorf - Blau-Weiß Grana 1:7/1:2

SV Mertendorf - GG Osterfeld 2:1/2:1

SV Kaiserpfalz - BW Zorbau II 4:3/1:3

LSG Goseck - Motor Zeitz 0:4/0:4

SV Spora - Eintracht Profen 2:0/3:1

Lossa/Rastenberg - Bad Bibra/Saubach 1:1/1:1

SG Könderitz - BSC Laucha 0:6/0:4

Langendorf/WFV - BW Bad Kösen 2:0/1:4

Stand der Gesamtwertung:

1. Uwe Buffi (Steinbach) 37

2. Florian Schlegel (Punschrau) 32

2. Ute Romahn (Naumburg) 32

4. Rainer Hoyer (Freyburg) 31

5. Martin Köhler (Weißenfels) 30

5. Stefanie Hünniger (Naumburg) 30

5. Frank Schimpfermann (Schmerdorf) 30

5. Tobias Wenzel (Weißenfels) 30

9. Matthias Große (Hassenhausen) 29

9. Kai Vollrath (Rastenberg) 29

9. Konrad Thrömer (Burgheßler) 29

9. Stefanie Paloch (Laucha) 29

Bestes Team der dritten Runde waren Hannes, Lucas und Patrick Hoffmann aus Weischütz mit 11,67 Punkten im Schnitt. Führende der Gesamtwertung bleiben Uwe und Astrid Buffi aus Steinbach (30,0). Die beste Mannschaft erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder.