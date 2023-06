Naumburg - Stefanie Hünniger aus Naumburg hat die zwölfte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Die 28-jährige Verkäuferin kam auf 16 Punkte und verwies Carsten Piontek (Naumburg/15) auf den zweiten Platz dieser Runde. In der Gesamtwertung ist der Vorsprung von Spitzenreiter Christian Schimske vor dem Saisonfinale am kommenden Wochenende auf drei Zähler geschmolzen. Der Sieger darf sich am Saisonende auf einen 500-Euro-Gutschein für Euronics XXL in Naumburg freuen.

Resultate/Stefanie Hünnigers Tipps:

BSC Laucha - SV Braunsbedra 2:0/0:2

Spergau - ESV Herrengosserstedt 5:1/2:1

VfB Nessa - FC RSK Freyburg 2:3/1:2

Einheit Halle - BW Bad Kösen 3:2/2:1

FC ZWK Nebra II - BW Bad Kösen II 3:1/3:1

Klosterhäseler - Baum. II/Burgsch. 8:0/4:0

Baumersrodaer SV - Naumburg II 1:2/1:2

FC ZWK Nebra - Lossa/Rastenberg 1:0/3:1

SC Naumburg - Eintracht Lüttchendorf 1:2/1:2

Edelweiß Arnstedt - VfB Merseburg 3:3/1:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Christian Schimske (Naumburg) 103

2. Frederik Höhne (Klosterhäseler) 100

3. Alexander Hörig (Bad Bibra) 99

4. Michael Neuhauß (Rastenberg) 97

5. Matthias Müller (Baumersroda) 96

6. Lukas Töpe (Wangen) 95

6. Andreas Richter (Punschrau) 95

8. Roland Hinze (Gleina) 94

9. David Naujoks (Löbitz) 93

9. Hannah Töpfer (Naumburg) 93

9. Beatrice Eichstädt (Bad Bibra) 93

In der Teamwertung liegt „Reaktor“ (das sind der Naumburger Christian Schimske und der Eulauer Mirko Töpfer) mit nunmehr 93,5 Punkten im Schnitt weiter an der Spitze. Der Gesamtsieger erhält am Ende der Saison einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder. (tok)