50 Euro gehen an Blau-Weiß-Kicker nach Burgheßler

Konrad Thrömer holt sich den Wochensieg in der zehnten Runde.

Naumburg - Konrad Thrömer aus Burgheßler hat die zehnte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 30-Jährige, der als Büroleiter im Revisionsbüro Knobloch-Wabnitz tätig ist, kam als Einziger der insgesamt mehr als 350 Tipper auf 15 Punkte und verwies Heiko Richter (13/Hassenhausen) auf den zweiten Platz. Thrömer ist mit seiner Frau und seinen drei Kindern im August von Bad Kösen ins eigene Heim nach Burgheßler gezogen. Am Sonntag half er im Team von Landesklasse-Aufsteiger Blau-Weiß Bad Kösen mit, das Heimremis gegen Spitzenreiter Leuna zu sichern. „Wir haben nicht erwartet, dass es so gut läuft, aber mittlerweile sind wir in der Liga angekommen“, sagte er

Resultate/Konrad Thrömers Tipps:

Edelweiß Arnstedt - SC Naumburg 4:3/2:1

SV Spora - ESV Herrengosserstedt 3:0/1:2

SG Spergau - FC RSK Freyburg 2:6/1:2

Gleinaer SV - Balgstädt/Laucha II 0:4/1:3

BW Bad Kösen II - RSK Freyburg II 3:0/3:1

SV Kaiserpfalz - FSV Klosterhäseler 1:3/1:3

Blau-Weiß Bad Kösen - TSV Leuna 0:0/1:1

Großkorbetha - Lossa/Rastenberg 2:0/2:0

SC Naumburg II - GG Osterfeld 7:0/4:1

1. FC Zeitz II - FC ZWK Nebra 4:5/1:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Jürgen Töpfer (Eulau) 93

2. Ricky Grieser (Herrengosserstedt) 88

2. Stephan Lifzik (Naumburg) 88

4. Thomas Schröck (Bottendorf) 87

5. Maik Seifarth (Naumburg) 86

5. Uwe Kistritz (Naumburg) 86

7. Bernd Lehwald (Freyburg) 85

7. Pascal Heinemann (Naumburg) 85

7. Martin Schoder (Naumburg) 85

10. Max Wege (Leipzig) 84

Bestes Team der zehnten Runde mit 11,0 Punkten im Schnitt war „Schnaxler“, das sind Konrad Thrömer und Matthias Große (Bad Kösen). Führend in der Gesamtwertung bleibt die „Heiderbande“ mit Kevin und Heinz Heider aus Punschrau (83,0).

Mehr Infos, Anmeldung und Tippabgabe: www.kicktipp.de/tageblatt