Ralf Nebe, beim FC RSK für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, setzt sich in der fünften Runde durch.

Naumburg. - Ralf Nebe aus Freyburg hat die fünfte Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg gewonnen. Der 38-Jährige, der bei der Verbandsgemeinde Unstruttal im Bereich Finanzen tätig ist und sich ehrenamtlich beim FC RSK Freyburg um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert, kam als Einziger der insgesamt 344 Tipper dieser Woche auf 17 Punkte. Zweiter der fünften Runde wurde der Gleinaer Matthias Frank mit 16 Zählern. In der Gesamtwertung hat Markus Konieczny zu Spitzenreiter Reiner Töpfer aufgeschlossen. Beide sind jetzt punktgleich; mit einem Zähler weniger folgt Patrick Hausmann. Für den Sieg in der Gesamteinzelwertung gibt es am Ende der Saison eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM.

Resultate/Ralf Nebes Tipps:

Blau-Weiß Farnstädt - SC Naumburg 2:0/2:1

SV Zöschen - BSC Laucha 1:1/1:1

SC Naumburg II - SV Braunsbedra 0:2/1:3

VfB Oberröblingen - FC RSK Freyburg 1:2/1:2

SSC Weißenfels II - BW Bad Kösen 4:1/4:1

FSV Klosterhäseler - SG ZW Karsdorf 3:1/3:1

Schönburg/Possenhain-Leißling - Balgstädt/Laucha II 0:0/2:1

Lossa/Rastenberg - Reichardtswerben/Markwerben 3:2/2:1

Bad Bibra/Saubach - Baumersroda 1:2/2:1

SV Spora - FC ZWK Nebra 2:4/2:2

Stand der Gesamtwertung:

1. Markus Konieczny (Memleben) 47

1. Reiner Töpfer (Naumburg) 47

3. Patrick Hausmann (Bad Kösen) 46

4. Max Wege (Leipzig) 44

4. Christian Schmidt (Naumburg) 44

6. Oliver Trabert (Nebra) 43

7. Ralf Nebe (Freyburg) 42

7. Nick Augsten (Naumburg) 42

7. Frank Ritter (Naumburg) 42

7. René Hamann (Eckartsberga) 42

Bestes Team der Gesamtwertung bleibt „vonwegen“ (Klaus und Max Wege/Görlitz, Leipzig) mit nunmehr 40,5 Zählern im Schnitt. Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Saisonende einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder. In der fünften Runde waren die „Freyburger Jungs“ – das sind Wocheneinzelsieger Ralf Nebe sowie Tino Jaenisch und Jens Butthof – mit 11,0 Punkten die Besten. (tok)