Vier Abiturienten der Landesschule zeichnen historischen Wandel des Wohnens im dortigen Internat nach und holen Landessieg bei Geschichtswettbewerb. Was sie herausgefunden haben.

Tutor und Geschichtslehrer Frank Kisser mit einer der zwölf von den jetzt ausgezeichneten Schülern konzipierten Schautafeln. Ebenjene sollen künftig in einer Ausstellung öffentlich zugänglich gemacht werden.

Schulpforte - Vier Abiturienten der Landesschule Pforta haben bei dem von der Körber-Stiftung ausgerichteten Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten einen Landessieg davongetragen. In ihrem in diesem Frühjahr eingereichten Beitrag beschäftigten sich die damaligen Zwölftklässler Adrian Kampf, Anna Elisa Tautorus, Maria Theresia Pabst und Sophie Landau mit den „Veränderungen des Wohnens in Schulpforte zwischen 1850 und 1989“.