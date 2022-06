400 Esel mit Nadel und Wolle zum Leben erweckt

Lossa - Es ist ein staunenswerter „Marathon“, den Corina Schiele da hingelegt hat. Von Mitte Februar bis Pfingsten dieses Jahres hat die 43-Jährige, die in Kürze von ihrem zwischenzeitlichen Domizil in Rastenberg wieder in ihren geliebten Heimatort Lossa zurückzieht, sage und schreibe 400 Miniatur-Esel aus Wolle gehäkelt. Hintergrund für das Mammut-Projekt war das 111-jährige Jubiläum des beliebten Pfingst- und Burschenfestes in Lossa.

