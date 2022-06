35-jähriger Herrengosserstedter führt Steinmetzbetrieb für Grabmale

Der junge Steinmetz Markus Brandt in Herrengosserstedt hat sich auf Grabmale spezialisiert.

Herrengosserstedt - Nicht weniger als „die Biografien verstorbener Menschen in Stein zu übersetzen“ - so beschreibt Steinmetz Michael Spengler aus Berlin in dem sehenswerten und 2018 beim Internationalen Leipziger Dok- Festival ausgezeichneten Filmporträt „Der Stein zum Leben“ seine Ambition. Ob er den Streifen kenne? Markus Brandt verneint, vermag gleichwohl rasch Parallelen zu seinem eigenen Tun zu erkennen. Der Herrengosserstedter hat sich 2010, mit seinerzeit gerade einmal 24 Jahren, mit einem Steinmetzbetrieb für Grabmale selbstständig gemacht.