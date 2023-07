Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Grölend zog ein Naumburger in einer Augustnacht vergangenen Jahres über den Lindenring. Doch dies war nicht der ausschlaggebende Punkt, weswegen der 33-Jährige am gestrigen Tage im Amtsgericht Naumburg auf der Anklagebank Platz nehmen musste. Vielmehr saß er dort, weil er einst den verbotenen Hitlergruß krakeelte. Und das nicht nur einmal, wie jene Zeugen schilderten, die sich einst an der Gaststätte „Zum Alten Krug“ aufhielten.