30er-Zone, Jagdhund und Glockenspiel: Welche Themen den Naumburger Gemeinderat beschäftigen

Gremium kommt in der Sporthalle des „Euroville“ zusammen und widmet sich breiter Palette an Fragen.

Naumburg schließt sich einer Forderung deutscher Städte an, wonach Kommunen einfacher und selbstständiger Tempo-30-Zonen einrichten können.

Naumburg - Die jüngste Naumburger Gemeinderatssitzung fand zum letzten Mal im Pandemie-Ausweichort in der Sporthalle des Euroville statt, ehe es im Mai wieder in den Ratskellersaal zurückgeht. Dies waren am Mittwochabend einige der Themen.