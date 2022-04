300 Kilometer auf Traktor

Sie statten einem Bekannten in Dringenberg in der Nähe von Paderborn einen Besuch ab.

Possenhain - Die folgende Begebenheit erinnert ein wenig an den Hollywood-Streifen „The Straight Story - Eine wahre Geschichte“ von 1999. In dem Film legt ein Rentner per Aufsitz-Rasenmäher (!) die fast 400 Kilometer lange Strecke zu seinem Bruder zurück. Bei Manfred Schneller aus Possenhain, der jüngst knapp 300 Kilometer auf der Landstraße bis nach Dringenberg kurz vor Paderborn hinter sich brachte (und das Ganze auch wieder retour), war das Gefährt zwar kein Rasenmäher, aber immerhin ein gut viereinhalb Jahrzehnte alter Traktor vom Typ International IHC 383 mitsamt „Bastei“-Wohnwagen.