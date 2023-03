Waldlauf-Kreismeisterschaften 1960 in Naumburg mit Rolf Ziller (4.v.r.), der damals Zweiter wurde, und Siegfried Eichner (3.v.r.) - die Runde ging damals im Vergleich zu heute noch andersherum. Zeitweise mussten die Teilnehmer sogar den Kirschberg-Anstieg bewältigen. Am kommenden Samstag steht im oberen Teil des Bürgergartens die diesjährige Auflage des Waldlaufes der SSV Eintracht auf dem Programm. Es ist der Auftakt zur Ranglistenserie.

Naumburg - Die Strecke rund um die Waldschloßwiese im oberen Teil des Naumburger Bürgergartens kennt wohl jeder, der in der Domstadt zur Schule gegangen ist. Crossläufe der verschiedenen Bildungseinrichtungen in dem leicht hügeligen Gelände dort sind ebenso Tradition wie Meisterschaften auf Kreis- und Bezirksebene. Aber auch der „Cross der Waffenbrüderschaft“, bei dem in den 70er-und 80er-Jahren Sowjetsoldaten mit freiem Oberkörper in ihren Uniformhosen und Stiefeln die hiesigen Athleten herausforderten, wird vielen Einheimischen sicher noch in Erinnerung sein.