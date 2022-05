30 Kilometer Holperpisten im Unstruttal

Die Nebraer Straße in Laucha ist in schlechtem Zustand. In den kommenden Jahren soll sie erneuert werden.

Freyburg - Die Landesstraßen in der Verbandsgemeinde (VG) Unstruttal machen Verbandsgemeindebürgermeisterin Jana Schumann (CDU) erhebliche Sorgen - schon seit Jahren. Allen voran einzelne Abschnitte der L 212, 213 und 219, summa summarum sind das etwa 30 Kilometer, die in einem schlechten Zustand sind. „Ich schreibe aller halben Jahre an das Ministerium“, sagt die VG-Chefin. „Ich bin unzufrieden mit der Lage. Projekte dauern oft mehrere Jahre, so bekommen wir den Sanierungsstau nicht hin.“