28 Mal Kunsthandwerk im Domgarten

Freuen sich auf die 8. Auflage des Naumburger Meistermarkts, der am Wochenende im Domgarten stattfindet: Sven Härtel und Gritz Metz.

Naumburg - Schlendern, bummeln, hier und da stehenbleiben, um etwas zu kaufen: Märkte, die pandemiebedingt viele Monate nicht oder kaum möglich waren, werden nun nachgeholt oder wieder ins Leben gerufen. So auch der „Naumburger Meistermarkt“, dessen nunmehr bereits achte Auflage am kommenden Wochenende, 9. und 10. Oktober, im Naumburger Domgarten stattfindet.

Es ist coronabedingt bereits der dritte Versuch, diese Ausgabe des Kunsthandwerkermarkts durchzuführen, war von Organisator Sven Härtel zu erfahren. Er erwartet 28 Stände von oftmals regionalen Betreibern, wie beispielsweise Grit Metz vom Atelier „AndersArtig“ in der Naumburger Wenzelsstraße, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Firmenbestehen feiert. Geöffnet ist der „Meistermarkt“ am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. (nh/hbo)